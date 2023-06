Mörnsheim

11:28 Uhr

Autobrand: 51-Jähriger bemerkt Rauch beim Starten des Motors

In Mörnsheim gab es an Fronleichnam einen Brand im Motorraum eines Autos. Er konnte allerdings noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Artikel anhören Shape

Als ein Mann in Mörnsheim sein Auto starten will, bemerkt er Rauch. Dann rückt die Feuerwehr an.

Zu einem Autobrand musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag in Mörnsheim ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein 51-Jähriger Rauch, als er den Motor seines Autos starten wollte. Autobrand in Mörnsheim: Ursache war ein technischer Defekt Der Brand konnte allerdings vor dem Eintreffen der Feuerwehr Mörnsheim bereits gelöscht werden. Die Brandursache war ein technischer Defekt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (AZ)

Themen folgen