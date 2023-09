Familienfest in Mörnsheim endet mit Schlägerei und einem Großeinsatz der Polizei

Mit Streit und Schlägen endet das Fest zweier Familien in Mörnsheim. Anwohner wollen schlichten, geraten aber selbst in Visier einer der Männer. Ein Hauptverdächtiger ist auf der Flucht.

Im eigentlich beschaulichen Dorf Mörnsheims im Landkreis Eichstätt ist es am Freitagabend wohl hoch hergegangen. Grund dafür war ein Streit und eine Schlägerei von zwei ukrainischen Familien. Am Ende waren laut Polizei Eichstätt rund 20 Personen in den Konflikt involviert. Einer der Männer wollte sich scheinbar gar nicht beruhigen und ging auf Anwohner zu, die eigentlich nur schlichten wollten. Er ist auf der Flucht.

Was genau an diesem Abend passiert ist, kann die Polizei nicht abschließend sagen. Die Beamten aus Eichstätt und weitere Kräfte aus umliegenden Dienststellen mussten nach Mörnsheim fahren, um den Streit zu klären. Vor Ort konnte schließlich eruiert werden, dass es zur Schlägerei zwischen zwei ukrainischen Familien gekommen war. Diese sollen stark alkoholisiert gewesen sein und wohl eine Kindesgeburt und einen Geburtstag gefeiert haben, ehe es zum Streit kam.

Anwohner wollen Familienstreit in Mörnsheim schlichten und werden selbst bedroht

Auf die Auseinandersetzung waren Anwohner aufmerksam geworden, die schlichtend eingreifen wollten. Nachdem dies vorerst geglückt war, stieg ein Aggressor der Schlägerei jedoch in sein Auto ein und fuhr mit diesem auf die drei Anwohner zu, dass diese zur Seite springen mussten, um nicht von diesem erfasst zu werden.

Den genauen Ablauf der Schlägerei müssen noch die notwendigen Vernehmungen ergeben. Die eingesetzten Beamten konnten in der Wohnung allerdings Blutspuren feststellen. Durch die Vorfälle ermittelt die Polizei aufgrund einer Körperverletzung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 35- bis 40-jährigen Fahrzeugführer, der noch flüchtig ist. (AZ)

