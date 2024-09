Seine Tat richtete sich gegen die Justiz selbst: Am Donnerstag wurde am Ingolstädter Landgericht ein 42-Jähriger wegen versuchter Brandstiftung verurteilt. Der Mann muss allerdings nicht ins Gefängnis, sondern wird in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

