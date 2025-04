Die Grauen Herren kommen ins Stadttheater: Neuburger Volkstheater zeigt „Momo“

Was ist nur los mit all ihren Freunden? Die kleine Momo ist am verzweifeln, sie erkennt ihre lebenslustigen Spielgefährten kaum noch wieder, so sehr haben diese sich verändert. Momos Gefühle sind bei der Probe des Neuburger Volkstheaters fast greifbar. Aktuell wird intensiv für die nächste Inszenierung geprobt. Diesmal hat der Nachwuchs das Zepter in der Hand. Was an sich schon ein aufregendes Unterfangen ist, wird umso spannender, da es mit Michael Endes „Momo“ an eine besondere Spielstätte geht.

„Das ist wirklich aufregend, weil wir ganz andere Möglichkeiten haben“, sagt Lorena Heindl mit leuchtenden Augen. Sie gehört zusammen mit Tamara Hanne und Sebastian Englschall zum Regieteam von „Momo“. Und was sie mit diesen Möglichkeiten meint, bezieht sich selbstverständlich auf die technischen Besonderheiten, die sich im Neuburger Stadttheater für Schauspielgruppen bietet. Denn genau dort hin verschlägt es diesmal das Neuburger Volkstheater.

Ende November sei die Entscheidung gefallen, dass man „Momo“ in dem Theater in der Altstadt zeigen wird. „Das war ein echtes Highlight für mich. Ich bin ein riesiger Momo-Fan und jetzt können wir auch beim Bühnenbild richtig kreativ werden“, so Heindl. Besonders freut sie sich auf den großen Platz, den das Stadttheater für das Stück bietet, denn mit 18 Personen, welche in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen, wird auf der Bühne einiges los sein.

Neuburger Volkstheater zeigt Michael Endes „Momo“ im Stadttheater

Dass dabei ordentlich Energie entstehen kann, spürt man schon bei der Probe. Mit überbordender Spielfreude lassen die Nachwuchsdarsteller die Charaktere lebendig werden. Ganz egal, ob in Form eines affektierten Managers, der wie versteinerten Kameraden von Momo oder der unterkühlten Arroganz der Grauen Herren, welche in Momos Welt allen Menschen Lebensfreude und Zeit stehlen.

Die Grauen Herren wollen alle Menschen zum Zeit sparen überreden, doch dabei geht die Freude am Leben verloren. Foto: Anna Hecker

Um an diesen Punkt zu gelangen, hat das Team bereits zahlreiche Stunden an Arbeit in die Inszenierung gesteckt. Im Vorfeld habe sich Sebastian Englschall um die Vorbereitungen gekümmert sowie um den spielerischen Input, danach hätten sie und Hanne die Feinarbeit übernommen, meint Heindl. Orientiert hat man sich an der Bühnenvariante von Momo aus der Feder von Vita Huber. „Natürlich stammen die Details von uns, aber die Fassung haben wir im Großen und Ganzen so belassen“, sagt Heindl.

Für sie ist es die erste Regieerfahrung und auch unter ihrem Team sind einige Bühnenneulinge. Der Altersdurchschnitt liegt bei Mitte 20 - weshalb das Volkstheater auch nicht mehr von der Theaterjugend, sondern lieber vom Theaternachwuchs spricht. „Die Jüngsten sind 14 Jahre alt, aber wir haben diesmal auch Darsteller in ihren 30ern“, weiß Heindl.

Die meisten davon sind mit der Geschichte der kleinen Momo aufgewachsen. „Ich habe das Buch als Kind mehrere Male gelesen“, schwärmt auch Heindl. So ist es für die Darsteller auch nicht schwer, sich in die außergewöhnliche Welt einzufühlen - vor allem, weil der Stoff aktueller denn je ist. „Gerade diese Hektik im Alltag und die Frage, wofür ich mir noch Zeit nehme, wird immer präsenter“, so Heindl.

„Momo“ ist erstes Regieprojekt von Lorena Heindl vom Neuburger Volkstheater

Auch heute wäre Momo ein echter Sonderling - allerdings ein sehr liebenswerter. Denn während die meisten Menschen, animiert durch die Grauen Herren, dem Motto „Zeit ist Geld“ nachjagen, nimmt sich das Mädchen für alle Freunde und Bekannte Zeit, lauscht ihren Geschichten und schenkt ihnen Empathie. Ihre Stärke ist das Zuhören und so ist wenig verwunderlich, dass jeder, der ein Problem hat, zu Momo geschickt wird.

Wer Michael Endes Geschichte kennt, wird sich auch bei den Aufführungen im Stadttheater schnell zurechtfinden. Das Bühnenbild greift markante Elemente der Geschichte, wie das Amphitheater mit den vielen Säulen und Stufen, aber auch die von Momo so geschätzte Natur auf. Gerade fügen sich all diese Teile zusammen. „Wir sind am Feinschliff. Maske, Kostüme, aber auch die Details der Requisiten sind am entstehen“, verrät Heindl. Wie genau die Welt von „Momo“ aussehen wird, erfahren die Besucherinnen und Besucher dann bei den Aufführungen an Ostern.

Info: Die Premiere des Stücks ist am 20. April um 20 Uhr im Neuburger Stadttheater geplant. Weitere Aufführungstermine sind für den 21. April um 16 Uhr, 25. und 26. April jeweils um 20 Uhr und den 27. April um 16 Uhr terminiert. Der Kartenverkauf läuft unter www-nvt-tickets.de über die Homepage des Volkstheaters oder bei Ringfoto Spieß in der Weinstraße.