26-Jährige monatelang ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Neuburger Polizei am Mittwoch eine 26-Jährige aus dem Verkehr gezogen, die seit Monaten ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, wurde die Frau aus dem Landkreis Eichstätt gegen 13 Uhr gestoppt, nachdem sie zuvor während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigt gewesen war.

26-Jährige hätte ihren Führerschein bereits im Juni abgeben müssen

Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Frau bereits im Juni rechtskräftig die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Weil sie zu viele Punkte in Flensburg gesammelt hatte, hätte die 26-Jährige somit ihren Führerschein längst abgeben müssen. Das übernahmen schließlich die Polizeibeamten für sie und stellten den Führerschein sicher. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, gegen die 26-Jährige wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (AZ)