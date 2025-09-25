Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Monatelang ohne Führerschein unterwegs: Polizei Neuburg zieht 26-Jährige aus dem Verkehr

Neuburg

26-Jährige monatelang ohne Führerschein unterwegs

Weil sie während der Fahrt mit dem Handy beschäftigt war, stoppt eine Polizeistreife eine Autofahrerin aus dem Landkreis Eichstätt. Dabei fällt auf, dass die 26-Jährige keine Fahrerlaubnis hat.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Neuburg hat am Mittwoch eine 26-Jährige ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen.
    Die Polizei Neuburg hat am Mittwoch eine 26-Jährige ohne Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Bei einer Verkehrskontrolle hat die Neuburger Polizei am Mittwoch eine 26-Jährige aus dem Verkehr gezogen, die seit Monaten ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, wurde die Frau aus dem Landkreis Eichstätt gegen 13 Uhr gestoppt, nachdem sie zuvor während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigt gewesen war.

    26-Jährige hätte ihren Führerschein bereits im Juni abgeben müssen

    Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Frau bereits im Juni rechtskräftig die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Weil sie zu viele Punkte in Flensburg gesammelt hatte, hätte die 26-Jährige somit ihren Führerschein längst abgeben müssen. Das übernahmen schließlich die Polizeibeamten für sie und stellten den Führerschein sicher. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, gegen die 26-Jährige wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden