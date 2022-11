vor 17 Min.

Monheimer Kreuzung: Geisterradlerin fährt Zehnjährigen an und wird gesucht

An der Monheimer Kreuzung in Neuburg ist es zu einem Unfall gekommen.

Eine Geisterradlerin fährt an der Monheimer Kreuzung in Neuburg einen Zehnjährigen an und verletzt ihn. Dann haut sie ab. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung nach der Radlerin.

An der berüchtigten Kreuzung Ingolstädter/Monheimer Straße in Neuburg ist es zu einem Unfall gekommen. Am Montag gegen 13.10 Uhr wollte laut Polizei ein zehnjähriger Schüler zu Fuß bei Grünlicht der Fußgängerampel die Kreuzung überqueren. Der Schüler ging am linken Gehweg von der Elisenbrücke kommend in Richtung stadtauswärts. Unfall an Monheimer Kreuzung in Neuburg: Polizei sucht nach Fahrradfahrerin Eine hinter ihm befindliche Fahrradfahrerin befuhr verbotswidrig diese Strecke und fuhr beim Vorbeifahren am Schüler mit ihrem linken Lenkerstück gegen die rechte Wange des Schülers. Der Zehnjährige erlitt hierdurch eine Prellung des rechten Unterkiefers. Die Radfahrerin fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Sie wird wie folgt beschrieben. Etwa 15 bis 16 Jahre alt, lange blonde Haare, dunkle Bekleidung, schwarzes Fahrrad. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 08431/6711-0 von der Polizei Neuburg entgegengenommen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Neuburg Nach vielen Debatten: Ist an der Monheimer Kreuzung nun alles gut?

