Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Monheimer Straße in Neuburg wird nach Asphaltierung bald wieder freigegeben

Neuburg

Monheimer Straße: Die Asphaltschicht ist drauf

Die Monheimer Straße in Neuburg hat eine neue Asphaltschicht bekommen. In der kommenden Woche soll sie wieder freigegeben werden.
Von Winfried Rein
    • |
    • |
    • |
    Es ist geschafft: Die Monheimer Straße in Neuburg ist Mittwochabend komplettasphaltiert worden.
    Es ist geschafft: Die Monheimer Straße in Neuburg ist Mittwochabend komplettasphaltiert worden. Foto: Winfried Rein

    Es ist geschafft: Die Monheimer Straße in Neuburg ist Mittwochabend komplett asphaltiert worden. Die Trupps der Firma Strabag haben an beiden Enden angefangen und sich in der Mitte getroffen.

    Die Monheimer Straße in Neuburg soll spätestens am 12. September wieder freigegeben werden

    Jetzt stehen noch die Bankette und Bespurungsarabeiten an. Die Monheimer Straße soll kommende Woche spätestens am Freitag freigegeben werden. Der Ausweichverkehr über Ried, Hessellohe, Laisacker und Bittenbrunn hat mittlerweile deutlich zugenommen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden