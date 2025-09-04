Monheimer Straße: Die Asphaltschicht ist drauf

Es ist geschafft: Die Monheimer Straße in Neuburg ist Mittwochabend komplett asphaltiert worden. Die Trupps der Firma Strabag haben an beiden Enden angefangen und sich in der Mitte getroffen.

Die Monheimer Straße in Neuburg soll spätestens am 12. September wieder freigegeben werden

Jetzt stehen noch die Bankette und Bespurungsarabeiten an. Die Monheimer Straße soll kommende Woche spätestens am Freitag freigegeben werden. Der Ausweichverkehr über Ried, Hessellohe, Laisacker und Bittenbrunn hat mittlerweile deutlich zugenommen.