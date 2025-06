Moorfaser-Projekt des Donaumoos-Zweckverbands: Warten auf das CO2-Zertifikat

Nach anderthalb Jahren Forschung, Praxistests und Öffentlichkeitsarbeit hat das „ProMoFA“-Projekt des Donaumoos-Zweckverbands am Montag seinen Abschluss gefunden. Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt ging der Frage nach, ob auf wiedervernässten Moorböden mit dem Anbau von Paludikulturen eine tragfähige Wertschöpfungskette in der Papier- und Verpackungsindustrie aufgebaut werden kann, die den Landwirten eine wirtschaftliche Zukunft ermöglicht und gleichzeitig den Moorboden schützt.

Moorfasern eignen sich aus technischer Sicht gut für die Papierindustrie

Geht es nach dem Donaumoos-Zweckverband, kann diese Frage mittlerweile mit „Ja“ beantwortet werden. „Die hergestellten Muster und Produkte haben überregional Beachtung gefunden. Was es jetzt braucht, ist eine nachhaltige Umsetzung und Weiterentwicklung“, sagte Projektleiter Raphael Burkhardtsmayer bei der Vorstellung der Ergebnisse im Neuburger Landratsamt.

Robert Schiefern, Werkleiter des Papier- und Kartonherstellers Leipa, der als Partner des Zweckverbands fungiert, berichtete von den Produktionstests in Schrobenhausen. Mit Moorfasern aus dem Donaumoos wurden dort fast 500.000 Faltkartons produziert, die mittlerweile in nahezu allen Obi-Baumärkten erhältlich sind. Die technischen Anforderungen erfüllen die Moorfasern demnach, sie dienen auch nicht nur als Füllmaterial, wie Schiefern erklärte, sondern tragen auch zur Festigkeit des Produkts bei, vergleichbar mit Altpapier.

Die Firma führte außerdem Experteninterviews mit Verpackungsherstellern, denen neben der reinen technischen Funktionalität, die Kreislauffähigkeit und schlussendlich die kommerzielle Attraktivität besonders wichtig sind. Kreislauffähig, also mehrmals recyclebar, sind die Kartons, doch sie sind auch teuer. „Das Projekt hat gezeigt, dass der Rohstoffpreis aufgrund der Behandlung der Fasern und der Logistik höher ist als beim Altpapier“, sagte Schiefern. Für zukünftige Projekte sei es entscheidend, diese Lücke zu schließen, beispielsweise über CO2-Zertifikate. Dabei würden Landwirte für das eingesparte CO2 entlohnt.

Wirtschaftsprüfer sehen Potenzial, allerdings nur in Verbindung mit CO2-Zertifikaten

Ähnlich bewerteten die Situation Arne Krolle vom Industriedienstleister Propakma, der eine Machbarkeitsanalyse vorstellte, und Michael Rogoll von der Kanzlei Rödl & Partner, der eine Wirtschaftlichkeitsberechnung präsentierte. „Aktuell funktioniert es wirtschaftlich nicht, doch wir sehen die Möglichkeit, dass eine Wertschöpfungskette etabliert werden kann“, so Rogoll. Auch der Wirtschaftsprüfer setzt große Hoffnungen auf CO2-Zertifikate, sowie auf eine entsprechende Förderkulisse, durch die Investitionskosten gedrückt werden könnten. Außerdem schlägt er eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft vor.

Aktuell ist allerdings noch unklar, inwieweit von politischer Seite die Rahmenbedingungen hierfür geschaffen werden. Einen konkreten Plan für CO2-Zertifikate in der Branche gibt es bisher nicht. Sabine Braun vom bayerischen Landwirtschaftsministerium stellte zumindest ein weiteres staatliches Engagement in diesem Bereich in Aussicht. Zufrieden sind die Verantwortlichen des Zweckverbands dennoch. „Natürlich wäre es uns lieber, dass die Wirtschaftlichkeit sofort gegeben wäre. In der Landwirtschaft konkurrieren wir mit dem Stroh, wenn wir den Klimaaspekt nicht vermarkten können“, resümierte Geschäftsführer Michael Hafner. Entscheidend sei neben CO2-Zertifikaten nun, in der Region eine Produktionsstätte für Fasern zu installieren, um Transport und Lagerkosten zu minimieren. Außerdem wolle man die Zusammenarbeit mit der Firma Leipa weiter intensivieren und ausbauen.