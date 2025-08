Nach Drogengeschäft: Mopedfahrer rammt mehrmals ein Polizeiauto

Eine Zivilstreife der Ingolstädter Polizei wollte einen 25-Jährigen kontrollieren, nachdem die Beamten ihn bei einem Drogengeschäft in der Nähe der Gaimersheimer Straße beobachtet hatten.

Ein 25-Jähriger versuchte in Ingolstadt vor der Polizei zu flüchten

Allerdings stieg der Mann auf sein Moped und versuchte so, vor der Polizei zu flüchten. Er fuhr mitten auf der Gaimersheimer Straße, das Zivilfahrzeug gleich rechts neben ihm. Beim Abbiegen in die Ungernederstraße stieß der Mopedfahrer gegen das Polizeiauto, woraufhin er beschleunigte und auf dem Gehweg weiterfuhr. Bald stieß er ein zweites Mal gegen das Auto.

Die Polizisten entdeckten in Ingolstadt Kokain bei einem 25-Jährigen

Einige Meter weiter aber gelang es dem Polizisten am Steuer, mit seinem Wagen dem Mann den Weg zu versperren. Der Mann wurde schließlich kontrolliert, wobei bei ihm Kokain gefunden wurde. Zudem verlief ein Drogentest positiv. Einen Führerschein besitzt der Mann seit mehreren Jahren nicht mehr. Bei der Verfolgungsjagd erlitt der 25-Jährige Schürfwunden, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwenidg. Während am Moped kein Schaden entstand, beläuft er sich am Streifenwagen auf rund 2000 Euro. (AZ)