Motorradfahrer flüchtet mit 180 km/h vor der Polizei

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer hat sich am Donnerstag einer Polizeikontrolle entzogen und ist mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, war gegen 15 Uhr eine Streifenbesatzung im Bereich der Augsburger Straße mit Kontrollen beschäftigt. Auf der Augsburger Straße näherte sich dabei ein Motorradfahrer, welcher in Fahrtrichtung Wagenhofen unterwegs war.

Motorradfahrer touchiert Fahrzeug eines 73-jährigen Neuburgers

Als der Motorradfahrer die uniformierte Streife erblickte, beschleunigte er stark und fuhr mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wagenhofen. Dabei überholte der Motorradfahrer trotz Unübersichtlichkeit mehrere Verkehrsteilnehmer mit zu geringem Seitenabstand. Aufgrund dieses fehlenden Abstands touchierte der Kradfahrer die linke Fahrzeugseite am Pkw eines 73-jährigen Mannes aus Neuburg. Das Fahrzeug des Rentners wurde hierbei auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt, weiter wurde der linke Außenspiegel abgeschlagen. Am Fahrzeug des Rentners entstand Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Raser fährt mit 180 Stundenkilometern nach Ballersdorf ein

Der Motorradfahrer blieb hiervon unbeeindruckt und setzte seine Fahrt mit rund 160 Kilometern pro Stunde auf der Staatsstraße fort. In weiterer Folge fuhr er nach rechts auf die Ortsverbindungsstraße nach Ballersdorf und auf dieser mit rund 180 km/h nach Ballersdorf in die Ortschaft ein. Eine Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen nach dem flüchtigen Kradfahrer blieb ergebnislos. Beim flüchtigen Motorrad handelte es sich um ein schwarzes Naked-Bike. Der Fahrer trug einen dunklen Hoodie und einen dunklen Motorradhelm. Die Polizei Neuburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder von dem Unbekannten gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)