Motorrad erfasst in Ingolstadt einen Fußgänger

Am Montagabend gegen 21.55 Uhr ist in Ingolstadt in der Oskar-von-Miller-Straße ein Motorradfahrer mit einem Fußgänger zusammengeprallt. Beide haben sich verletzt, es entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Motorradfahrer und Fußgänger verletzen sich bei Unfall in Ingolstadt - hoher Sachschaden.

Der 37-jährige Motorradfahrer war in südöstlicher Richtung unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Zeitgleich liefen auf dem Gehweg zwei Fußgänger im Alter von 32 und 39 Jahren. Der Fahrer stürzte und prallte mit dem jüngeren Fußgänger zusammen. Beide wurden dadurch leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fußgänger konnte dem Motorrad noch rechtzeitig ausweichen, dieser blieb unverletzt. Das Motorrad wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. (AZ)