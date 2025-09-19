Icon Menü
Motorradfahrer stößt in Ingolstadt frontal mit Auto zusammen und muss ins Krankenhaus

Ingolstadt

Beim Abbiegen übersehen: Motorradfahrer prallt frontal gegen Auto – und muss ins Krankenhaus

In Ingolstadt prallt ein älterer Motorradfahrer frontal gegen ein Auto. Der 62-Jährige wird verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
    In Ingolstadt stößt ein Motorradfahrer frontal mit einem Auto zusammen und wird verletzt.
    In Ingolstadt stößt ein Motorradfahrer frontal mit einem Auto zusammen und wird verletzt. Foto: Robert Michael, dpa (Symbolbild)

    Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Eichstätt ist Donnerstagnachmittag (18.09.2025) bei einem Verkehrsunfall in Ingolstadt mittelschwer verletzt worden.

    Polizei Ingolstadt: 62-Jähriger prallt in Kreuzung gegen Auto und kommt ins Krankenhaus

    Wie die Polizei Ingolstadt mitteilt, war gegen 14.15 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt stadtauswärts auf der Ettinger Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Richard-Wagner-Straße bog er nach links ab und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser prallte frontal gegen die Beifahrerseite des Autos und stürzte. Der 62-Jährige wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiinspektion Ingolstadt entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (AZ)

