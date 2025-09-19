Beim Abbiegen übersehen: Motorradfahrer prallt frontal gegen Auto – und muss ins Krankenhaus

Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Eichstätt ist Donnerstagnachmittag (18.09.2025) bei einem Verkehrsunfall in Ingolstadt mittelschwer verletzt worden.

Polizei Ingolstadt: 62-Jähriger prallt in Kreuzung gegen Auto und kommt ins Krankenhaus

Wie die Polizei Ingolstadt mitteilt, war gegen 14.15 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt stadtauswärts auf der Ettinger Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Richard-Wagner-Straße bog er nach links ab und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser prallte frontal gegen die Beifahrerseite des Autos und stürzte. Der 62-Jährige wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiinspektion Ingolstadt entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (AZ)