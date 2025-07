Ein 25-Jähriger war am Sonntagmittag mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 14 von Norden in Richtung Knodorf unterwegs. In einer Linkskurve verlor er laut Polizei aufgrund einer Ölspur die Kontrolle über das Motorrad und kam beim Versuch, die Maschine zu stabilisieren, nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort überschlug er sich und kam im angrenzenden Acker zum Liegen.

