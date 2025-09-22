Icon Menü
Motorradfahrer verletzt ins Krankenhaus: Zusammenstoß mit Auto in Ingolstadt

Ingolstadt

Motorradfahrer prallt gegen Auto: 36-Jähriger in Ingolstadt verletzt

In Ingolstadt stößt ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammen und wird verletzt. Der Mann kommt ins Krankenhaus – die Feuerwehr reinigt die Fahrbahn.
    In der Stömmerstraße in Ingolstadt stößt ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammen und verletzt sich.
    In der Stömmerstraße in Ingolstadt stößt ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammen und verletzt sich. Foto: mitifoto, stock.adobe.com (Symbolbild)

    Ein 36-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in der Stömmerstraße bei einem Zusammenstoß mit einem Auto mittelschwer verletzt worden.

    Ingolstadt: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall mit Auto in der Stömmerstraße

    Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt fuhr ein 29-jähriger Autofahrer gegen 16.35 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße und übersah dabei den Motorradfahrer. Dieser prallte gegen das Auto, stürzte über die Motorhaube und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden betrug rund 2000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war im Einsatz und reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. (AZ)

