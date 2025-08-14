Icon Menü
Motorradunfall in Haselbach: Verursacher begeht Fahrerflucht – Polizei Neuburg ermittelt

Ehekirchen

Ehekirchen: Pritschenwagen bringt Motorradfahrerin zum Sturz – und flüchtet von der Unfallstelle

In Haselbach stürzt eine Motorradfahrerin nach einem Ausweichmanöver und wird verletzt. Der Unfallverursacher flüchtet. Die Polizei ermittelt.
    In Haselbach stürzt eine Motorradfahrerin nach einem Ausweichmanöver und verletzt sich leicht.
    In Haselbach stürzt eine Motorradfahrerin nach einem Ausweichmanöver und verletzt sich leicht.

    Eine 42-jährige Motorradfahrerin ist Mittwochnachmittag in Haselbach bei einem Ausweichmanöver gestürzt und verletzt worden.

    Ehekirchen: Motorradfahrerin stürzt nach Ausweichmanöver – Fahrer flüchtet

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg war die Frau gegen 17.15 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Walda unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr ein gelber Pritschenwagen mit grüner Aufschrift auf ihrer Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzzaun. Die 42-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Neuburg gebracht. Der Fahrer des gelben Pritschenwagens fuhr weiter, ohne anzuhalten. Hinweise nimmt die Polizei unter 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

