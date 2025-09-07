Zeugen gesucht: Motorsägen im Wert von 2000 Euro aus Stadel gestohlen

Bislang Unbekannte haben zwischen 6. August und vergangenen Samstag Motorsägen aus einem landwirtschaftlichen Gebäude in Rennertshofen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten der oder die Täter offenbar durch das Tor in den Stadel im Ortsteil Riedensheim.

Motorsägen-Diebstahl in Riedensheim: Polizei sucht Zeugen

Hier entwendeten sie fünf Motorsägen der Marke Stihl im Gesamtwert von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)