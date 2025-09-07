Icon Menü
Motorsägen im Wert von 2000 Euro in Riedensheim gestohlen – Zeugen gesucht

Rennertshofen

Zeugen gesucht: Motorsägen im Wert von 2000 Euro aus Stadel gestohlen

Mehrere Motorsägen wurden aus einem landwirtschaftlichen Gebäude in Riedensheim gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    • |
    • |
    • |
    Mehrere Motorsägen der Marke Stihl wurden aus einem Stadel im Rennertshofener Ortsteil Riedensheim gestohlen.
    Mehrere Motorsägen der Marke Stihl wurden aus einem Stadel im Rennertshofener Ortsteil Riedensheim gestohlen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Bislang Unbekannte haben zwischen 6. August und vergangenen Samstag Motorsägen aus einem landwirtschaftlichen Gebäude in Rennertshofen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten der oder die Täter offenbar durch das Tor in den Stadel im Ortsteil Riedensheim.

    Motorsägen-Diebstahl in Riedensheim: Polizei sucht Zeugen

    Hier entwendeten sie fünf Motorsägen der Marke Stihl im Gesamtwert von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)

