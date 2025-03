Unbekannter klaut in Karlshuld Mountainbike

In Karlshuld hat in der Nacht auf Samstag ein Unbekannter ein Mountainbike gestohlen. Wie die Polizei Neuburg mitteilt, wurde das Rad zwischen 3 und 4 Uhr im Ahornweg entwendet. Der Wert liegt etwa bei 950 Euro. Der Besitzer konnte zum Tatzeitpunkt an der Stelle Stimmen hören, so dass die Polizei von mindestens zwei Tätern ausgeht. Die Polizei in Neuburg bittet um Zeugenhinweise. (AZ)

