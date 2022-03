Besucher können in Mühlheim im Steinbruch wieder nach Fossilien suchen

Der Steinbruch in Mühlheim hat wieder für Fossiliensucher geöffnet. Die können wieder auf die Suche nach einem Archäopteryx gehen.

Tipp für Unternehmungslustige: Am kommenden Samstag, 26. März, öffnet der Steinbruch in Mühlheim zwischen Mühlheim und Tagmersheim (Landkreis Donau-Ries) wieder seine Pforten für den Publikumsverkehr. Jedenfalls hat dies Steinbruchbesitzer Roland Pöschl für das Wochenende fest im Visier. Alle rechtlichen Aspekte sind abgeklärt, so dass sich ab Samstag Fosilliensammler mit Hammer und Meißel von neuem auf eine spannende und faszinierende Entdeckungsreise in die obere Jurazeit, auf den Spuren des Urvogels Archaeopteryx, begeben können.

Am Steinbruch in Mühlheim gibt es neue Schautafeln

Bereits am Eingang werden die Besucherinnen und Besucher auf neuen Schautafeln mit der Tatsache konfrontiert, dass sie sich in einem besonderen Steinbruch befinden, der in jüngster Vergangenheit einen sensationellen Fund ans Tageslicht beförderte: den Alcmonavis Pöschli, der zeitgleich mit dem berühmtesten Fossil, dem Archäopteryx, lebte. Und diese zweite, im Archipel des Mörnsheimer Jurameeres lebende Urvogel-Gattung war wohl noch höher entwickelt. Bei dem im Steinbruch von Roland Pöschl und Uli Leonhardt gefundenen Urvogel handelt es sich um den größten Fund seiner Art, wobei an diesem Exemplar die erstmals entwickelten Knochenmerkmale darauf hindeuten, dass Alcmonavis den aktiven Flatterflug beherrschte und in Gestalt sowie auch im Verhalten den heutigen Vögeln sehr viel ähnlicher war als der Archäopteryx.

Roland Pöschl freut sich darauf, wenn ab Samstag wieder Besuchergruppen, Wissenschaftler, Studentinnen, Schüler und Familien kommen, um in die Tiefen der Erdgeschichte vorzustoßen. Mit viel Optimismus geht Pöschl deshalb die neue Saison an: „Kindergeburtstagsfeiern sind bereits gebucht“, erzählt Pöschl und lädt in seinen Steinbruch ein. Reizvoll sind der weitläufige Blick hinüber ins Gailach- und Altmühltal, die Ruhe rund um das Steinbruchgelände sowie die Chance auf einen spektakulären Fund.

Im Steinbruch in Mühlheim gibt es kindgerechte Erklärungen

Im Steinbruch selbst erwarten den Besucher neben neuen wissenschaftlichen Schautafeln auch eine neue kindgerechte Erklärungsbildtafel, die übertitelt ist mit: „Was habe ich gefunden?“ Auf dieser erfahren die jüngsten Fossiliensammler und -sammlerinnen, dass Versteinerungen, die moos- beziehungsweise farnartig aussehen, Scheinfossilien sind und die Strukturen als Dendriten bezeichnet werden und oft dekorative Strukturen bilden.

Geöffnet ist der Besuchersteinbruch nun bis 6. November täglich von 10 bis 16 Uhr. Es gelten die aktuellen Pandemievorschriften. Unter www.besuchersteinbruch.de erhalten Interessierte die neuesten Informationen. Auch Hunde sind erlaubt. (nr)

