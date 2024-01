Mühlried

16:00 Uhr

Nachruf auf Josef Konrad: Ein Mensch voller Tatkraft und Empathie

Plus Große Trauerfeier für Josef Konrad in Mühlried. Der Landwirtschaftsdirektor war an Weihnachten nach einem Herzinfarkt gestorben.

Von Winfried Rein

Die große Resonanz kann als Hinweis auf seine Beliebtheit gelten: Etwa 600 Trauergäste nahmen am Mittwoch in Schrobenhausen Abschied von Josef Konrad. Der 68-jährige Landwirtschaftsexperte war am ersten Weihnachtsfeiertag nach einem Herzinfarkt überraschend gestorben.

Stadtpfarrer Georg Leonhard Bühler sprach in der modernen Mühlrieder Kirche von einem „nicht erklärbaren Tod“. Er zelebrierte mit sechs weiteren Priestern, darunter Marek Pokorski und Dekan Werner Dippel, das Requiem. Teilnehmer waren unter anderem Agrarfachleute aus ganz Bayern, Bürgermeister Harald Reisner (Schrobenhausen) mit Kollegen aus dem Umland, MdL Roland Weigert sowie die Landräte Albert Gürtner ( Pfaffenhofen) und Peter von der Grün (Neuburg-Schrobenhausen).

