Mühlried

vor 18 Min.

Von Bonsai bis Naturgarten: Ein Jahr voller grüner Projekte im Raum Neuburg

Plus Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Neuburg-Schrobenhausen hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Und auch heuer ist die Liste der Projekte lang.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Ein arbeits- und ereignisreiches Jahr hat der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Neuburg-Schrobenhausen hinter sich, berichtete Kreisfachberaterin Sabine Baues-Pommer auf der Mitgliederversammlung in Mühlried. Zum zweiten Mal hat der Verband an der bayernweiten Naturgartenzertifizierung teilgenommen und 14 Privatgärten im Landkreis prämiert. Von einigen zeigte die Geschäftsführerin des Kreisverbandes eindrucksvolle Fotos und kündigte an, dass Ruth Stigelmair aus Neuburg mit ihrem zertifizierten Naturgarten am Tag der Offenen Gartentür teilnehmen werde.

Eine gemeinsame Ausstellung mit den Bonsaifreunden Ingolstadt und Neuburg im Haus im Moos widmete sich dem Spezialthema Bonsai. Die beeindruckenden Schnitte der kleinen, teils uralten Pflanzen hätten die Besucher sehr fasziniert, berichtete Baues-Pommer. Am Fotowettbewerb „Kraftquelle Baum“ hatten 41 Personen, darunter sieben Kinder, teilgenommen, von denen zwölf prämiert wurden. Ihre Fotos sind nun im Fotokalender 2024 zu bewundern. Das Programm war in acht Sitzungen des Kreisvorstandes vorbereitet worden. 24 der 42 Gartenbauvereine des Landkreises waren auf der Arbeitstagung in Unterhausen vertreten, die eingeführt wurde, weil die Mitgliederversammlung zu wenig Gelegenheit zum Austausch und Diskutieren bietet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen