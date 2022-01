München/Neuburg

vor 32 Min.

Neuburger Gastronomentochter studiert Medizin dank Landarztquote

Plus Mit der Landarztquote soll in Bayern einem Mangel an Hausärzten in ländlichen Regionen entgegengesteuert werden. Luisa Pantner hat so einen Studienplatz für Medizin ergattert – dank unermüdlichem Willen, Fleiß und viel Geduld.

Von Katrin Kretzmann

Hausärzte in den ländlichen Regionen Bayerns zu finden, das dürfte bald der Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleichen. Es droht eine Unterversorgung, denn ein Großteil der Landärzte geht in absehbarer Zeit in den Ruhestand – und der Nachwuchs fehlt, auch in der Region. Um leere Praxen zu vermeiden, hat der Freistaat die Landarztquote eingeführt. Mit diesem Förderprogramm wird ein bestimmter Prozentsatz der Medizinstudienplätze an Bewerber vergeben, die kein sonst nötiges Einser-Abitur haben – und dazu zählt auch Luisa Pantner.

