Teils seit 50 Jahren aktiv: IHK zeichnet ehrenamtliche Prüfer aus der Region aus

Sie sind teilweise seit Jahrzehnten ehrenamtlich aktiv. Nun hat die IHK für München und Oberbayern zahlreiche Prüfer ausgezeichnet, darunter auch aus der Region.

Die IHK für München und Oberbayern hat acht ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer aus der Region für ihr langjähriges Engagement in der beruflichen Bildung ausgezeichnet. Bei einer feierlichen Veranstaltung im GOP Varieté-Theater in München überreichten ihnen Christian Krömer, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen, und Catherine Schrenk, Leiterin der IHK-Geschäftsstelle Ingolstadt, Ehrenzeichen für ihren 10-, 30- oder 40-jährigen Einsatz.

Insgesamt wurden über 900 Prüferinnen und Prüfer aus Oberbayern geehrt, unter ihnen sogar acht, die in diesem Ehrenamt bereits seit über 50 Jahren aktiv sind. „Mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement als Prüferinnen und Prüfer steht und fällt das Prüfungssystem in unserer beruflichen Bildung. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung der hohen Qualität in Aus- und Weiterbildung“, erklärt Christian Krömer, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen.

IHK zeichnet ehrenamtliche Prüfer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen aus

Jährlich werden im Kammerbezirk der IHK für München und Oberbayern rund 60.000 IHK-Prüfungen durch knapp 10.000 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer abgenommen. Dabei fallen rund 280.000 Prüferstunden in 230 verschiedenen Ausbildungs-, 70 Fortbildungs- und 20 Sach- und Fachkundeprüfungen an. Das Aufgabenspektrum der Prüferinnen und Prüfer umfasst nicht nur die Besetzung der Prüfungsausschüsse und die Beurteilung von Prüfungsleistungen. Auch beim Erstellen von Prüfungsaufgaben oder dem Überprüfen der Prüfungszulassungen ist ihre Expertise gefragt.

Mit dem Ehrenzeichen in Gold für ihr 40-jähriges Engagement geehrt wurde Ulrike Lenz (Handel, Logistik, Transport, Verkehr), für 30 Jahre Peter Kaube (Maschinen, Metall, Elektronik), Albert Pögl (Maschinen, Metall, Elektronik), Max Vollmeier (Maschinen, Metall, Elektronik), Paul Hohler (Verwaltung, Personalwesen, Beratung, Pädagogik), Maria Lang (Verwaltung, Personalwesen, Beratung, Pädagogik) und für zehn Jahre Stephan Kitzberger (Maschinen, Metall, Elektronik) und Anton Haberer (Verwaltung, Personalwesen, Beratung, Pädagogik). (AZ)