Rohrenfelserin erhält Bayerischen Verdienstorden

Walburga Krefting aus Rohrenfels erhält den Bayerischen Verdienstorden in München. Womit sie sich diesen verdient hat.

In München ist der Bayerische Verdienstorden an rund 50 Persönlichkeiten aus Sport und Gesellschaft verliehen worden. Unter den Geehrten war auch Walburga Krefting aus Rohrenfels. Krefting ist Vorsitzende der Katholischen Erziehergemeinschaft Bayern (KEG).

Verdienstorden für Walburga Krefting aus Rohrenfels

Dabei setzt sie sich zum einen kraftvoll für die Interessen von Lehrkräften und Pädagogen ein, zum anderen wirkt sie in Zusammenarbeit mit Politik, Behörden und Kirchen an der Gestaltung des Bildungs- und Erziehungswesens mit - so heißt es in der Begründung. Ein wichtiges Anliegen sei ihr darüber hinaus das gemeinsame Leben von christlichen Werten in Bildungseinrichtungen. (lagad)