München

18:30 Uhr

Staatssekretär Roland Weigert: "Hubert Aiwanger ist kein Rechtsradikaler"

Plus Hubert Aiwangers Staatssekretär hält die Anschuldigungen für haltlos, Rücktrittsforderungen seien deshalb nicht gerechtfertigt. Was Weigert über seinen Chef sagt.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Wäre Edmund Stoiber noch Ministerpräsident, wäre Hubert Aiwanger wohl dieser Tage sein "Problembär". Den Freie-Wähler-Chef und Vize-Ministerpräsidenten hat ein Vorfall in seinen Jugendtagen eingeholt, der 35 Jahre zurückliegt, von den Beteiligten mutmaßlich längst vergessen war und nun angeblich von seinem ehemaligen Lehrer wieder hervorgeholt wurde. Die Angelegenheit kommt sechs Wochen vor der Landtagswahl gerade zur rechten Zeit auf den Tisch. Zufall?

Einer, der sich diese Frage stellt, ist sein Staatssekretär Roland Weigert. 17 Jahre ist Aiwanger alt, als an seinem Gymnasium ein antisemitisches Flugblatt auftaucht, das – auf welchen Wegen auch immer – in seine Hände kommt. Der Inhalt: indiskutabel schändlich. Der Verfasser: angeblich Aiwangers älterer Bruder, der sich dazu bekannt hat. Ob Aiwanger wusste, dass dieser an einem derartigen Pamphlet arbeitet und er womöglich geistig daran mitgewirkt hat, geht zumindest aus seiner bisherigen knappen, schriftlichen Stellungnahme nicht hervor. Doch die Antworten, die Aiwanger seinen Parteikollegen am Samstag in einer internen Fraktionssitzung geliefert haben dürfte, reichen offenbar, um bei Roland Weigert keinen Funken Zweifel hervorzurufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen