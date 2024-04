Markus Söder feiert Spargel: Ein Hoch auf Schrobenhausens Edelstangen

Bei der Eröffnung der Spargelsaison auf dem Münchner Viktualienmarkt ist auch Prominenz aus dem Landkreis dabei. Der Ministerpräsident verrät sein Lieblings-Spargelgericht.

"Ich esse Spargel rauf und runter." Ministerpräsident Markus Söder outete sich am Mittwoch in München als absoluter Spargelfan. Vor 40 Fotografen und Kamerateams eröffnete er am Viktualienmarkt die aktuelle Saison. Aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen waren neben Spargelkönigin Natalie Schrobenhausens Bürgermeister Harald Reisner, Ehrenpräsident Josef Plöckl und BBV-Obmann Martin Wendl angereist. Landrat Peter von der Grün war angekündigt worden, aber nicht erschienen.

Ein bestens gelaunter Markus Söder verlieh den Schrobenhausener Edelstangen das Prädikat "Weltklasse", nicht ohne auf das Frankenland hinzuweisen ("Wir haben auch einen Superspargel"). Der CSU-Chef verriet Sonderrezepte und seine Kombination mit Nürnberger Rostbratwürsten. Söder nutzte die Gelegenheit für ein umfassendes Lob der bayerischen Landwirtschaft, ergänzt von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Sie hat außerdem beobachtet, "dass im bayerischen Kabinett Spargelkenntnisse ein Einstellungskriterium ist".

Spargelsaison lockt mit Weltklasse-Edelstangen nach Schrobenhausen

Zu den Klängen der Bayernhymne von den Hohenwarter Musikanten hoben die Promis werbewirksam Spargelstangen in die Kameras. "Unbezahlbare Werbung", fand Bürgermeister Harald Reisner, denn in der Spargelsaison kommen auch Münchener nach Schrobenhausen und in den Landkreis. Dass ausgerechnet zum Saisonstart die Temperaturen nach unten gegangen waren, machte nichts aus, so Erzeugerverbandschefin Claudia Westner. Derzeit sei von den 420 Anbauern genug Ware auf dem Markt. In München bewegen sich die Preise zwischen 18 Euro auf dem Viktualienmarkt und 28 Euro in der Fußgängerzone.