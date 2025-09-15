Ausflug in die Geschichte: Museumsfest beim Haus im Moos trotzt dem Wetter

Ihr erstes Museumsfest am Haus im Moos hat sich Museumsleiterin Joana Mylek sicher anders vorgestellt. Das Wetter wollte zunächst gar nicht mitspielen. Zur geplanten Eröffnung am Vormittag regnete es in Strömen, sodass der königliche Einzug mit der Bayerischen Kartoffelkönigin Elena I., der Schrobenhausener Spargelkönigin Franziska I. sowie der Karlshulder Rosenkönigin Sophia um gut eine Stunde verschoben werden musste. Zwar ließ sich die Kutsche überdachen, doch schöner fand es die Organisatorin des Festes mit offenem Verdeck. Sie nahm den Regen mit Humor und bat die stellvertretende Landrätin Rita Schmidt und den Bürgermeister von Königsmoos, Heiner Seißler, erst einmal in die historische Kegelbahn ins Trockene.

