So war Mut zum Hut 2025 in Neuburg: Eröffnung, Modenschau und internationale Aussteller

Die Altstadt ist voller Hüte: Bunt, extravagant oder schlicht – mit Federn, Blumen oder Stoffschleifen. Von weitem zieht es die Menschen ins Residenzschloss, wo sich am Wochenende für drei Tage rund 120 Aussteller aus aller Welt präsentieren. Zum 26. Mal findet die größte Hutschau Europas in Neuburg statt – und wieder verwandeln Hüte, Mode und Schmuck das Schloss in einen lebendigen Laufsteg.

Paul Pfaffel

86633 Neuburg

Isabel Patel