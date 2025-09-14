Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Mut zum Hut 2025 in Neuburg: Die Eindrücke von Europas größter Hutschau

Neuburg

So war Mut zum Hut 2025 in Neuburg: Eröffnung, Modenschau und internationale Aussteller

Bei Mut zum Hut übernimmt dieses Jahr Isabel Patel erstmals die Hauptverantwortung von ihrer Mutter – und führt die größte Hutschau Europas in Neuburg fort.
Von Paul Pfaffel
    • |
    • |
    • |
    Bunte Hüte und extravagante Mode prägen die 26. Auflage von Mut zum Hut im Neuburger Schloss.
    Bunte Hüte und extravagante Mode prägen die 26. Auflage von Mut zum Hut im Neuburger Schloss. Foto: Paul Pfaffel

    Die Altstadt ist voller Hüte: Bunt, extravagant oder schlicht – mit Federn, Blumen oder Stoffschleifen. Von weitem zieht es die Menschen ins Residenzschloss, wo sich am Wochenende für drei Tage rund 120 Aussteller aus aller Welt präsentieren. Zum 26. Mal findet die größte Hutschau Europas in Neuburg statt – und wieder verwandeln Hüte, Mode und Schmuck das Schloss in einen lebendigen Laufsteg.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden