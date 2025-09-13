Heute „Mut zum Hut“ 2025: Termin, Programm und Aussteller - alle Infos zur Messe in Neuburg

Seit über zwei Jahrzehnten gehört „Mut zum Hut“ gemeinsam mit „Schmuck durch Schmuck & Mode“ zu den festen kulturellen Höhepunkten in Neuburg an der Donau. Jahr für Jahr am zweiten Septemberwochenende füllen sich das Residenzschloss, der Marstall und der Boxenstall mit internationalem Flair, wenn Designerinnen und Designer aus vielen Ländern ihre neuesten Kreationen vorstellen. Was einst als Idee der Künstlerin und Kulturpreisträgerin Ute Patel-Missfeldt begann, ist inzwischen zu einem der größten Plätze für Hutmode, Schmuck und ausgefallene Accessoires in Europa herangewachsen.

Gibt es noch Karten für „Mut zum Hut“? Wann findet die Hut-Modenschau statt? Wie lautet das Programm und welche Aussteller sind vertreten? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos gibt es hier.

„Mut zum Hut“ 2025: Termin - wann findet die Messe statt?

Die Veranstaltung „Mut zum Hut“ findet vom 12. bis 14. September 2025 im Residenzschloss Neuburg an der Donau statt. An drei Tagen, von Freitag bis Sonntag, wird dort eine Ausstellung gezeigt. Besucherinnen und Besucher haben an diesem Wochenende die Möglichkeit, aktuelle Arbeiten aus dem Bereich des Hut- und Modedesigns zu sehen. Der Veranstaltungsort ist das Residenzschloss Neuburg an der Donau, eine bedeutende Anlage der Renaissance und des Barock, die im 16. und 17. Jahrhundert ausgebaut wurde.

Öffnungszeiten von „Mut zum Hut“ 2025 in Neuburg

Während der drei Veranstaltungstage variieren die Öffnungszeiten. Hier finden Sie eine Übersicht:

Freitag, 12. September 2025: 17 Uhr - 21 Uhr

Samstag: 13. September 2025: 10 Uhr - 20 Uhr

Sonntag: 14. September 2025: 10 Uhr - 19 Uhr

„Mut zum Hut“ 2025: Das Programm im Überblick

Freitag, 12. September 2025

17 Uhr: Begrüßung durch Oberbürgermeister und Veranstalter

Vorführung des Neuburger Marionettentheaters „Die Fadenspieler“

Ausstellung von Hutkreationen, Schmuck und Accessoires

Italienischer Kaffee und Snacks

21 Uhr: Veranstaltungsende

Samstag, 13. September 2025

Bei der Modenschau werden aktuelle Entwürfe aus den Bereichen Hutmode, Kleidung, Schmuck und Accessoires präsentiert. Gezeigt werden kreative Designs und vielfältige Kombinationen für Damen und Herren, die einen Eindruck von aktuellen Trends und Gestaltungsideen vermitteln.

10 Uhr: Veranstaltungsbeginn

Ausstellung von Hutkreationen, Schmuck und Accessoires

Italienischer Kaffee und Snacks

15 Uhr: Modenschau

20 Uhr: Veranstaltungsende

Sonntag, 14. September 2025

Die Modenschau umfasst eine Sonderschau für die Generation 60 plus, die das Thema Mode und Extravaganz in den Mittelpunkt stellt. Dabei wird gezeigt, wie Kleidung als Ausdruck von Individualität und Persönlichkeit eingesetzt werden kann. Präsentiert werden markante Kombinationen, auffällige Accessoires und vielfältige Stilideen, die sowohl für den Alltag als auch für besondere Anlässe geeignet sind.

10 Uhr: Veranstaltungsbeginn

11 Uhr: Musikalische Einlage durch die Neuburger Stadtkapelle

Italienischer Kaffee und Snacks

Ausstellung von Hutkreationen, Schmuck und Accessoires

14 Uhr: Modenschau

19 Uhr: Veranstaltungsende

„Mut zum Hut“ 2025: Aussteller - welche Designer sind dabei?

Die erste Ausgabe fand vor 23 Jahren statt, getragen von dem Anliegen, einem traditionsreichen, aber vom Verschwinden bedrohenden Handwerk neue Aufmerksamkeit zu verschaffen. Was klein begann, ist heute eine Messe mit rund 120 Ausstellern aus aller Welt. Für eine genaue Liste der Aussteller werfen Sie einen Blick auf die Website des Veranstalters. Einige Aussteller finden Sie in dieser Übersicht:

Aussteller für Hüte:

Royal Featherflowers

Hut Breiter

Die Hutmacherin

Kopfgeschichten

​ PS Hats

De Foeke​ ​

Zanker ​

Lieblingsstück

​ Jose Fine Art

​ MaMoMa -Hoeden

​Mein Hut​

Roka Mützen

​ Sari Flair

Cheppi Kopfkreation​​

Cozy and Nice

Aussteller für Schmuck:

Perlenoase

Tricia Leonard Vintage

​ Papierschmuck Ruth Albrecht-Fischer ​

La Collection

Du Hibou

Dagmar Schwald

Glas & Glasschmuck

Madame le Chat

Jose Fine Art

Silber Schmuck Steine

Aussteller für Mode und Accessoires:

Madame Zip

By Caridei

Lothar Daniel Bechtold

Atelier Karin Scholz

Sibylle Mitten im Weben

Rudolf Design

​​Kairos Das Tuch

Peter Hirschberger Taschen

​Nadja Christner Bags Head Accessories

Tanja Unlimited

Die Tanja Jacke

„Mut zum Hut“ 2025: Tickets für die Modenschau

Im Rahmen von „Mut zum Hut“ finden im Residenzschloss Neuburg zwei große Modenschauen statt. Sie sind am Samstag, 13. September 2025, um 15 Uhr sowie am Sonntag, 14. September 2025, um 14 Uhr. Tickets für die Modenschauen und den Besuch der Ausstellung sind über die Seite des Veranstalters buchbar. Die Preise reichen von 13,50 Euro für das Tagesticket am Freitag bis zu 45 Euro für die Wochenendkarte, Karten für die große Modenschau kosten jeweils 21 Euro. Darüber hinaus werden auch Varianten wie Zweit-Tageskarten für 34 Euro angeboten.