Lob für Zivilcourage: Teenager retten in Ingolstadt Bub (5) von der Straße

Zu gerne wird von Kindern und Jugendlichen das Bild gezeichnet, sie würden nur auf das Smartphone schauen und damit den Blick für die Welt und ihre Mitmenschen um sie herum verlieren. Der 13-jährige Wlad aus Ingolstadt belehrt die Gesellschaft nun eines Besseren. Denn er und sein Freund Bilal, elf Jahre, haben in Ingolstadt einem Fünfjährigen vermutlich das Leben gerettet. Eben weil beide nicht weggeschaut, sondern gehandelt haben.

Was war geschehen? Bereits vergangene Woche waren die beiden Jungs in der Münchner Straße in Ingolstadt unterwegs. Dort fahren viele Autos und wer auf die andere Seite will, kann schnell von einem Fahrzeug erfasst werden. Das Gefahrenpotenzial aber konnte ein Fünfjähriger nicht erkennen und versuchte wohl immer wieder auf die Fahrbahn zu laufen. Der Bub war seiner Mutter zuvor weggelaufen.

Polizeichef in Ingolstadt: Diese Teenager haben nicht weggeschaut, sondern gehandelt.

Die Teenager kümmerten sich und handelten: Sie hielten den Knirps mehrfach davon ab, auf die Fahrbahn zu laufen und verhinderten Schlimmeres. Die beiden Schüler wurden nun mit ihren Müttern zur Polizeiinspektion Ingolstadt eingeladen, wo ihnen vom Leiter der Inspektion für die von Ihnen gezeigte Courage ein großes Lob ausgesprochen wurde. Inspektionsleiter Tobias Uschold betonte, beide hätten nicht weggeschaut, sondern gehandelt und damit auch gezeigt, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein. Damit seien sie echte Vorbilder. Als „Dankeschön“ erhielten die beiden Jungen eine Urkunde und einen Kinogutschein.