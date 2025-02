Passantinnen retten Frau aus der Donau

Ein Radfahrer beobachtete am Freitagnachmittag, wie eine junge Frau von der Uferböschung an der Konrad-Adenauer-Brücke in Ingolstadt in die Donau sprang. Er setzte einen Notruf über die integrierte Rettungsleitstelle ab, berichtet die Feuerwehr. Auch zwei Frauen, die auf der Donausüdseite unterwegs waren, fiel die in der Donau treibende Frau auf und verfolgten diese vom Ufer aus. Kurz vor der Donaubühne war die Frau dann so nah am Uferrand, dass sie sie fassen und ans Ufer ziehen konnten. Die junge, stark unterkühlte Frau wurde sofort in einem Rettungswagen behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr mit Rettungstauchern auch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Mailing mit deren Booten sowie die Wasserwacht, der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber Christoph 32 und die Polizei. (AZ)

