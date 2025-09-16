Icon Menü
Mutter übersieht Verkehrsinsel: Kleinkind bei frontalem Unfall in Neuburg verletzt

Neuburg

Kleinkind bei Frontal-Aufprall verletzt: Mutter übersieht Verkehrsinsel in Neuburg im Auto

In Neuburg kracht eine Mutter mit ihrem Auto frontal gegen eine Verkehrsinsel. Ihr zweijähriger Sohn wird verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
    In Neuburg prallt eine Autofahrerin in der Bahnhofstraße gegen eine Verkehrsinsel. Ihr zweijähriger Sohn wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.
    In Neuburg prallt eine Autofahrerin in der Bahnhofstraße gegen eine Verkehrsinsel. Ihr zweijähriger Sohn wird verletzt ins Krankenhaus gebracht. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    Eine 39-jährige Autofahrerin aus Neuburg ist Montagnachmittag (15.09.2025) in der Bahnhofstraße frontal gegen eine Verkehrsinsel geprallt.

    Neuburg – Bahnhofstraße: Zwei Jahre altes Kind bei Unfall verletzt

    Wie die Polizeiinspektion Neuburg mitteilt, wollte die Frau gegen 17 Uhr nach links in Richtung Notaufnahme der Klinik abbiegen. Dabei übersah sie aufgrund der tief stehenden Sonne die Verkehrsinsel. Bei dem Aufprall wurde ihr zweijähriger Sohn, der im Auto mitfuhr, leicht verletzt. Der Bub kam mit dem Rettungsdienst in die Klinik Neuburg. Die 39-Jährige selbst blieb unverletzt. Der Schaden am Auto beträgt rund 2000 Euro. (AZ)

