Ingolstadt: Mutter und Tochter stoßen auf Radweg zusammen und stürzen

Auf dem Radweg der Hagauer Straße sind am Montag gegen 13 Uhr eine 51-jährige Mutter und ihre zehnjährige Tochter zusammengestoßen. Beide waren nebeneinander stadtauswärts unterwegs, als sich die Lenker ihrer Fahrräder ineinander verhakten.

Ingolstadt: Mutter und Tochter stoßen mit Fahrrädern auf dem Radweg zusammen

Nach Angaben der Polizeiinspektion Ingolstadt stürzten Mutter und Tochter zu Boden. Die 51-Jährige kam mit Verdacht auf eine Unterarmfraktur ins Krankenhaus. Auch das Mädchen wurde leicht verletzt und vorsorglich dorthin gebracht. Am Rad der Mutter entstand kein Schaden, am Fahrrad der Tochter wurde der Lenker beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100 Euro. (AZ)