Mutter und Tochter stürzen nach Zusammenstoß auf Radweg in Ingolstadt

Neuburg

Ingolstadt: Mutter und Tochter stoßen auf Radweg zusammen und stürzen

In Ingolstadt verhaken sich die Lenker einer Mutter und ihrer Tochter. Beide stürzen und kommen ins Krankenhaus. Zudem ist der Lenker des Kinderfahrrads kaputt.
    • |
    • |
    • |
    In Ingolstadt kollidieren Mutter und Tochter mit ihren Fahrrädern und stürzen.
    In Ingolstadt kollidieren Mutter und Tochter mit ihren Fahrrädern und stürzen. Foto: Robert Michael, dpa-Zentralbild (Symbolbild)

    Auf dem Radweg der Hagauer Straße sind am Montag gegen 13 Uhr eine 51-jährige Mutter und ihre zehnjährige Tochter zusammengestoßen. Beide waren nebeneinander stadtauswärts unterwegs, als sich die Lenker ihrer Fahrräder ineinander verhakten.

    Ingolstadt: Mutter und Tochter stoßen mit Fahrrädern auf dem Radweg zusammen

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Ingolstadt stürzten Mutter und Tochter zu Boden. Die 51-Jährige kam mit Verdacht auf eine Unterarmfraktur ins Krankenhaus. Auch das Mädchen wurde leicht verletzt und vorsorglich dorthin gebracht. Am Rad der Mutter entstand kein Schaden, am Fahrrad der Tochter wurde der Lenker beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100 Euro. (AZ)

