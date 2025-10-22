Nach Einbruch bei Fleischgroßhändler: Kripo Ingolstadt sucht Zeugen

Am Montagabend sind bislang unbekannte Täter in das Gebäude eines Fleischgroßhändlers in Ingolstadt eingebrochen. Das geht aus einer Mitteilung der Ingolstädter Polizei hervor. Demnach verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 23.30 Uhr Zutritt zu dem Betriebsgebäude an der Robert-Bosch-Straße.

Einbrecher erbeuten Bargeld bei Einbruch in Ingolstadt

Mit brachialer Gewalt drangen die Einbrecher durch mehrere Bürofenster in den Verwaltungstrakt ein, wo sie diverse Räume durchsuchten. Dort erbeuteten sie eine mittlere vierstellige Summe an Bargeld und flüchteten. Zudem verursachten die Täter einen Schaden von rund 5000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)