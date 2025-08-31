Polizei hat am Barthelmarkt-Samstag einiges zu tun

Nachdem der Nachmittag des Barthelmarkt-Samstags aus polizeilicher Sicht noch sehr ruhig verlaufen war, hatten die Beamten am Abend einiges zu tun. Wie die Ingolstädter Polizei mitteilt, fiel zunächst gegen 20 Uhr einer Polizeistreife ein betrunkener 22-Jähriger fast vor die Füße. Der junge Mann aus Pfaffenhofen hatte im Rausch die Höhe einer Brüstung an der Grundschule Oberstimm falsch eingeschätzt und war beim Sprung über die Mauer gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, hatte jedoch glücklicherweise nur Prellungen erlitten.

Mehrere Schlägereien überschatten Barthelmarkt-Samstag

Gegen halb zehn Uhr kam es dann zu einer Schlägerei am Herrnbräu-Zelt bei dem mindestens sechs Personen beteiligt waren. Ein 18-Jähriger aus Ingolstadt erlitt dabei Gesichtsverletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Die Personalien des Täters sind bislang nicht bekannt. Ein Zeuge dieser Schlägerei wurde etwa eine Stunde später ebenfalls Opfer einer Körperverletzung. Ein unbekannter Betrunkener verpasste dem 16-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen eine solche Ohrfeige, dass er eine Schwellung am Jochbein erlitt.

Polizei nimmt aggressiven 35-Jährigen auf dem Barthelmarkt fest

Um kurz vor Mitternacht kam es zu einer weiteren Rangelei auf dem Festgelände. Als die beiden Streithähne von der Polizei getrennt werden sollten, griff einer der beiden Männer, ein 35-jähriger Ingolstädter, die Beamten an. Der 35-Jährige musste aufgrund seiner Aggressivität gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. (AZ)