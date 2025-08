Nach Linken-Austritt: Dieser Partei schließt sich Stadtrat Michael Wittmair nun an

Nach seinem Austritt bei den Linken hat der Neuburger Stadtrat Michael Wittmair eine neue politische Heimat gefunden. Er wird sich der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) anschließen, verkündet die Partei per Pressemitteilung.

Michael Wittmair schließt sich der ÖDP an

Die ÖDP werde damit erstmalig in der Geschichte im Neuburger Stadtrat vertreten sein und mit einem eigenen Stadtrat in den kommenden Kommunalwahlkampf ziehen, heißt es. „Da wir aber erstmalig mit einer ÖDP-Liste in Neuburg antreten, benötigen wir Unterstützer-Unterschriften“, schreibt die Partei. Genau 190 Bürgerinnen und Bürger, wahlberechtigt mit Wohnsitz in Neuburg, seien dafür notwendig. Anfang und Ende der Eintragungsfrist werde noch bekannt gegeben.

Durch Wittmairs Parteieintritt stellt sich die ÖDP neu auf. Zur Unterstützung des neuen Stadtrats sowie für das Aufstellen einer Stadtratsliste und eines OB-Kandidaten sei ein solides Fundament notwendig. Die Partei gründet deshalb einen neuen Ortsverband. Um auch die Nachbargemeinde Rohrenfels mit ins Boot zu holen, wird dieser den Namen Neuburg-Rohrenfels tragen.

ÖDP gründet neuen Ortsverband Neuburg-Rohrenfels

Schwerpunkt-Themen seien unter anderem die fahrradfreundliche Stadt, eine Schule in Heinrichsheim, PFAS, der Artenschutz, kein WLAN in Schulen sowie die Ablehnung der zweiten Donaubrücke. „Mit einem ÖDP-Stadtrat haben die Brückengegner dann auch in Zukunft einen starken Fürsprecher im Rat“, heißt es.

Ex-OB-Kandidat Wittmair saß zuletzt für die Linken im Stadtrat, ist kürzlich jedoch aus der Partei ausgetreten. Gegenüber unserer Redaktion wurde als Grund eine „Kontroverse mit dem Kreisvorstand“ genannt. (ands)