Nach Magdeburg: Neuburg erhöht Sicherheitsvorkehrungen am Weihnachtsmarkt

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg erhöht die Stadt Neuburg ihre Sicherheitsvorkehrungen für den Markt am Schrannenplatz. Wie Stadtsprecher Bernhard Mahler auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, haben sich die Verantwortlichen um Oberbürgermeister Bernhard Gmehling am Samstagmorgen beraten und einige Maßnahmen beschlossen, die in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfirma Gräbner umgesetzt wurden.

Fahrzeuge sichern Zufahrten zum Weihnachtsmarkt am Neuburger Schrannenplatz

Zum einen stehen aus Sicherheitsgründen nun Fahrzeuge und Absperrungen an den Zufahrten zum Weihnachtsmarkt. Zum anderen habe man die Zahl der Sicherheitskräfte auf dem Markt erhöht, so Mahler. Als Zeichen der Anteilnahme hängt am Rathaus außerdem Trauerbeflaggung.

Auch die Zufahrt an der Neuburger Markthalle ist mit einem Transporter blockiert worden. Foto: Gräbner