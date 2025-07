Nach Raubüberfall auf Bäckerei: Schlug der Täter bereits in Tapfheim zu?

Nach dem Raubüberfall auf eine Filiale der Bäckerei Heckl in Rennertshofen ist der Schock groß. Wie die Kriminalpolizei Ingolstadt mitteilt, betrat am Mittwochabend gegen 17.45 Uhr ein bislang Unbekannter, vermummt mit einem schwarzen Schal oder einer Sturmhaube, die Filiale in der Neuburger Straße und bedrohte die Verkäuferin mit einem Messer. So zwang er sie zum Öffnen der Ladenkasse und erbeutete die Tageseinnahmen von knapp unter 1000 Euro. Danach flüchtete der Mann und konnte trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung zunächst unerkannt entkommen. Die Verkäuferin blieb bei dem Überfall unverletzt. Das Vorgehen erinnert an einen anderen Vorfall in der Region.

