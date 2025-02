Nach Schlägerei und Handydiebstahl: Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Die Polizei Neuburg hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Gärtnerstraße einen 27-Jährigen festgenommen, nachdem dieser zunächst auf zwei Personen eingeschlagen und dann einer der Geschädigten das Handy entrissen hatte. Wie die Polizei mitteilt, geriet der 27-Jährige gegen 0.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit einer 20-jährigen Neuburgerin und einem 17-jährigen Jugendlichen aus Neuburg in Streit. In dessen Verlauf soll der 27-Jährige auf die beiden eingeschlagen haben.

27-Jähriger wird nach Angriff in Neuburg in die Psychiatrie eingewiesen

Die Frau und der Jugendliche zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Als die 20-Jährige die Polizei alarmieren wollte, entriss ihr der 27-Jährige das Handy und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der 27-Jährige in einer Spielothek in der Münchener Straße festgestellt werden. Der 27-Jährige stand merkbar unter Drogeneinfluss. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann Widerstand und musste aufgrund seines Zustandes im Anschluss in die Psychiatrie des Klinikums eingewiesen werden. Dort musste er sich auch einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Diebstahl ermittelt. (AZ)