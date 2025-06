Die B16 in Neuburg ist wieder frei – doch Bauarbeiten laufen noch weiter

Verkehrsteilnehmer in der gesamten Region dürfen aufatmen: Knapp vier Wochen lang war die B16 in Neuburg voll gesperrt, die Bundesstraße hat einen neuen Fahrbahnbelag erhalten. Am Samstag um kurz nach 17 Uhr, einen Tag früher als geplant, wurden die Arbeiten abgeschlossen und die wichtige Verkehrsachse ist seitdem wieder frei befahrbar.

B16 in Neuburg nach Sperrung wieder frei

Die Baumaßnahme verlief voll nach Plan, freut sich Uwe Beßle vom Staatlichen Bauamt Ingolstadt. Das Wetter habe weitestgehend mitgespielt, und auch sonst seien keine Probleme aufgetreten, was zum schnelleren Ende der Sperrung geführt habe. Nur von einem Zwischenfall kann Beßle berichten: An der Flugplatzeinfahrt, die erneuert wurde, haben Arbeiter gleich zwei Mal ein Telekomkabel beschädigt, das sowohl das angrenzende Schützenheim als auch das Sportheim des FC Zell-Bruck versorgt. Das Kabel soll in den kommenden Tagen repariert werden, kündigt Beßle an.

Mit der Öffnung der B16 sind die Bauarbeiten noch nicht beendet. Ab Montag gegen 8 Uhr wird die zuletzt als Umleitungsstrecke genutzte Alarmstraße gesperrt. Die Alarmstraße kann dann, von der Wilhelm-Frankl-Kaserne bzw. von Audi kommend, nur noch bis zur nördlichen Abfahrtsrampe auf die B16 genutzt werden, auch die Zufahrt in Richtung Golfplatz bleibt frei, teilt das Staatliche Bauamt mit. Die Alarmstraßenbrücke über die B16 kann in beiden Fahrtrichtungen nicht mehr befahren werden, da unmittelbar am nördlichen Brückenwiderlager auf einer Länge von rund 35 Meter der Asphaltbelag erneuert wird. Die Alarmstraße soll planmäßig ab Mittwochmorgen wieder für den Verkehr frei sein.

Bauarbeiten an der Alten Neuburger Straße

Darüber hinaus erhält die Alte Neuburger Straße, wo zuletzt der Umleitungsverkehr über das Provisorium auf die B16 geleitet wurde, eine neue Asphaltdeckschicht. Im weiteren Verlauf der Straße wird noch der Geh- und Radweg in Richtung Marienheim auf einer Länge von rund 200 Meter saniert und die Behelfsüberleitung zurückgebaut. Die gute Nachricht: Laut Beßle sollen alle Arbeiten bis Ende der Woche, also rechtzeitig zum Beginn des Schloßfests, final abgeschlossen sein.