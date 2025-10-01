Nachbarschaftsstreit führt zu einem Polizeieinsatz

Am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Amalienstraße in Neuburg zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern.

Bei einer Auseinandersetzung in Neuburg wurde ein Mann leicht verletzt

Wie die Polizei mitteilt, wurde zunächst ein 52-Jähriger von seinem 42-jährigen Nachbarn mit wüsten Beleidigungen bedacht. Weiter drohte er, ihn umzubringen. Im weiteren Verlauf drückte der 42-Jährige seinen Kontrahenten gegen eine Wand, wobei der Ältere leicht verletzt wurde.

Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. (AZ)