„Enttäuschende Besucherzahlen“: Neuburger Töpfermarktes erneut vor dem Aus?

Nach dem Kassensturz sieht die Bilanz des Neuburger Töpfermarktes eher ernüchternd aus. Zwar schien die Altstadt voll und auch der Andrang am Einlass zeitweise groß. Doch nachdem Veranstalter Manuel Bedynek den Ticketverkauf nachgerechnet und seine Einnahmen überprüft hat, kommt er zu einem ernüchternden Ergebnis. An den zwei Tagen seien „keine 4000 Besucher gekommen“, zählt er vor. Er habe draufgezahlt.
Neuburg
