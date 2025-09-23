Icon Menü
Neuburger Töpfermarkt mit enttäuschenden Besucherzahlen

Neuburg

„Enttäuschende Besucherzahlen“: Neuburger Töpfermarktes erneut vor dem Aus?

Lediglich 4000 Besucher haben beim Töpfermarkt Eintritt bezahlt. Zu wenig, damit sich die Mühen für Manuel Bedynek lohnen. Wie geht es weiter?
Von Winfried Rein
    Der Neuburger Töpfermarkt ist eine feste Veranstaltung im Neuburger Kalender. Doch ist er noch zukunftfähig?
    Der Neuburger Töpfermarkt ist eine feste Veranstaltung im Neuburger Kalender. Doch ist er noch zukunftfähig? Foto: Winfried Rein

    Nach dem Kassensturz sieht die Bilanz des Neuburger Töpfermarktes eher ernüchternd aus. Zwar schien die Altstadt voll und auch der Andrang am Einlass zeitweise groß. Doch nachdem Veranstalter Manuel Bedynek den Ticketverkauf nachgerechnet und seine Einnahmen überprüft hat, kommt er zu einem ernüchternden Ergebnis. An den zwei Tagen seien „keine 4000 Besucher gekommen“, zählt er vor. Er habe draufgezahlt.

