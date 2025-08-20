Icon Menü
Nachhaltigkeit im Alltag: Wir haben Bürger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und Umgebung gefragt

Landkreis Neuburg Schrobenhausen

Umfrage: Wie nachhaltig leben Sie im Alltag? So umweltbewusst leben Menschen in Neuburg und Umgebung

Rad statt Auto oder strenge Mülltrennung? Menschen aus Neuburg und Region verraten, wie sie selbst Nachhaltigkeit im Alltag leben.
Von Paul Pfaffel
    • |
    • |
    • |
    Mülltrennung gehört für viele Menschen zum Alltag – aber es gibt auch noch weitere Beiträge zur Nachhaltigkeit.
    Mülltrennung gehört für viele Menschen zum Alltag – aber es gibt auch noch weitere Beiträge zur Nachhaltigkeit. Foto: Albrecht Trenz, stock.adobe.com (Symbolbild)

    Während im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Millionen an KfW-Fördermitteln für erneuerbare Energien und Energieeffizienz zugesagt werden, zeigt sich das Thema Nachhaltigkeit nicht nur in Zahlen und Programmen. Es findet auch im Alltag vieler Menschen vor Ort statt. Die Neuburger Rundschau hat nachgefragt, was Menschen in Neuburg und Umgebung persönlich für den Schutz von Klima und Umwelt tun.

    Angelika König (68), Schrobenhausen
    Angelika König (68), Schrobenhausen Foto: Paul Pfaffel

    Angelika (68) und Achsel König (59), Schrobenhausen: „Wir trennen selbstverständlich unseren Müll und kaufen so viel wie möglich lokal ein“, sagen die beiden. Sie gehen lieber zu Fuß, anstatt ständig mit dem Auto zu fahren. „Es müsste viel mehr gemacht werden, aktuell passiert in der Gesellschaft noch zu wenig.“ Auf dem Dorf sei Nachhaltigkeit wegen fehlender Infrastruktur allerdings schwerer umzusetzen.

    Rohullah Hazara (28), Neuburg
    Rohullah Hazara (28), Neuburg Foto: Paul Pfaffel

    Rohullah Hazara (28), Neuburg: „Ich mache im Alltag gar nichts für die Nachhaltigkeit“, sagt er und muss schmunzeln. Er arbeite viel und empfindet den Aufwand deshalb als zu groß. „Eigentlich ist es ein wichtiges Thema, aber eben auch mit viel Aufwand verbunden.“

    Tim Wärmann (23), Ingolstadt und Franziska Ose (23), Lichtenau bei Weichering
    Tim Wärmann (23), Ingolstadt und Franziska Ose (23), Lichtenau bei Weichering Foto: Paul Pfaffel

    Tim Wärmann (23), Ingolstadt und Franziska Ose (23), Lichtenau bei Weichering: „Wir fahren so oft wie möglich mit dem Fahrrad, gerade bei kurzen Strecken“, betonen die beiden. Auch Mülltrennung ist für sie selbstverständlich. In den Elternhäusern von beiden gibt es Solaranlagen. „Das Thema ist sehr wichtig in der Gesellschaft“, sagt Tim Wärmann und betont: „Da geht sicher schon noch mehr.“

    Gudrun Jovanovic (71), Neuburg
    Gudrun Jovanovic (71), Neuburg Foto: Paul Pfaffel

    Gudrun Jovanovic (71), Neuburg: „Ich bin bei der Mülltrennung sehr pingelig und fahre so oft wie möglich mit dem Fahrrad“, erzählt Jovanovic. Zigaretten auf dem Boden ärgern sie besonders. „Es müssten mehr Mülleimer aufgestellt werden.“ Als ehemalige Kindergärtnerin sagt sie: „Wir haben immer versucht, die Kinder aufzuklären, aber in den Schulen findet das heute noch zu wenig statt. Zugezogene sollten auch besser informiert werden, wie man nachhaltig lebt.“

