Landratsamt lädt zur Nacht der Fledermäuse

Zum ersten Mal wird im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die „Internationale BatNight“ mit einem abwechslungsreichen Programm rund um die faszinierenden Fledermäuse gefeiert. Am Sonntag, 31. August, laden das Landratsamt zusammen mit der LBV-Kreisgruppe Neuburg-Schrobenhausen, dem BUND Naturschutz und dem Kinopalast Neuburg zu einem vielfältigen Veranstaltungsangebot ein, bei dem Jung und Alt mehr über die geheimnisvollen nächtlichen Flugkünstler erfahren können.

Abwechslungsreiches Programm für Fledermausfans im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Die BatNight wird traditionell in 38 Ländern am letzten Augustwochenende begangen. Heuer steht auch Neuburg-Schrobenhausen erstmals offiziell im Fokus der 29. internationalen Fledermausnacht. Ziel der Veranstaltung ist es, die Bedeutung der Fledermäuse als wichtige Akteure des Ökosystems sichtbar zu machen und ihre Lebensweise näherzubringen. Den Auftakt bildet am Samstag die jährliche Fledermaus-Kastenkontrolle, bei der die Nistkästen in Edelshausen, Rödenhof, im Englischen Garten und bei der Beutmühle überprüft werden. Interessierte treffen sich um 15 Uhr an der Kompostanlage des Landkreises östlich von Edelshausen. Die Teilnahme erfordert Trittsicherheit und wetterangepasste Kleidung, da die Kontrolle durch Waldgebiete abseits befestigter Wege führt.

Kinopalast Neuburg zeigt Dokumentarfilm über Fledermäuse

Am Samstagabend um 19.30 Uhr zeigt der Kinopalast Neuburg den Dokumentarfilm „Fledermäuse – die mit den Ohren sehen und mit den Händen fliegen“ von Regisseur Günter Heidemeier. Der Film bietet eindrucksvolle Einblicke in das Leben, die Jagdmethoden und die Fortpflanzung der Fledermäuse. Karten können online unter www.kinopalast-neuburg.de reserviert werden. Der Eintritt beträgt zwei Euro. Ab 20.30 Uhr folgt ein besonderes Erlebnis am Altarm der Donau: Mithilfe eines BatDetektors werden die Rufe der Fledermäuse hörbar gemacht. Treffpunkt ist der Parkplatz am Brandl-Damm in Neuburg (Wanderparkplatz Oberer Brandl). Die Teilnehmer können die jagenden Tiere mit Taschenlampen beobachten und akustisch begleiten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bei starkem Wind oder Regen wird diese letzte Station abgesagt – im Zweifel steht das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen unter 0151/62963712 für Auskünfte zur Verfügung. Das Programm bietet für alle Altersgruppen und Interessen spannende Einblicke in die Welt der Fledermäuse, deren soziale und ökologische Bedeutung oft unterschätzt wird. Für weitere Informationen und Anmeldung zur Kastenkontrolle: E-Mail: naturschutz@neuburg-schrobenhausen.de, Telefon 0151/62963712. (AZ)