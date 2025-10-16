Icon Menü
Nachtbergweg: Neue Geländer-Lösung könnte bis zu 300.000 Euro kosten

Neuburg

Nachtbergweg vor teurer Entscheidung: Gutachter soll Ufermauer prüfen

Die Kosten für ein neues Geländer am Nachtbergweg könnten sich auf 250.000 bis 300.000 Euro belaufen. Eine größere Lösung würde den Finanzrahmen der Stadt jedoch deutlich stärker belasten.
Von Winfried Rein
    Ein Radler fährt an den Stadträten beim Ortstermin am Nachtbergweg vorbei. Der geplante Ausbau hängt jetzt von einem Mauer-Gutachten ab.
    Ein Radler fährt an den Stadträten beim Ortstermin am Nachtbergweg vorbei. Der geplante Ausbau hängt jetzt von einem Mauer-Gutachten ab. Foto: Winfried Rein

    Beim Thema Nachtbergweg gibt es noch keine Entscheidung. Kommende Woche beginnt ein Gutachter mit der Untersuchung der Ufermauer an der Donau. Von seinen Ergebnissen hängt das weitere Vorgehen ab. Die Stadtpolitiker haben die Wahl zwischen einem neuen Geländer mit leichter Wegverbreiterung und einer großen Lösung, die auf bis zu 1,5 Millionen Euro Kosten geschätzt wird.

    Das Geländer müsse auf jeden Fall erneuert und der geltenden Norm angepasst werden, sagte Tiefbauingenieur Christoph Gastl den Stadträten bei einem Ortstermin an der Donau. Allein das neue Geländer werde 250.000 bis 300.000 Euro kosten. Wenn man es Richtung Mauerkante verschieben könne, erreiche der Geh- und Radweg die erforderliche Breite von 2,20 Metern. Das Bauamt hat am Nachtbergweg in Rot die aktuelle Breite und in Blau die Ausbaubreite angezeichnet.

