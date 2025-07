Neuburger Geschwader übt wieder nachts – diese Tage sind betroffen

Im Rahmen der Pilotenausbildung führt das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg vermehrt Nachtflüge in Teilen Süddeutschlands durch. Hierbei werden wichtige fliegerische Qualifikationen, wie etwa Abfangmanöver, die Luftbetankung und die Anwendung von Nachtsichtgeräten geübt. Die nächtlichen Flugbetriebszeiten am Flugplatz Neuburg/Zell, aber auch in den Übungslufträumen können dabei aufgrund von Wetterbedingungen, den speziell dafür freigegebene Trainingslufträumen und der zeitlich begrenzten Verfügbarkeit von Tankflugzeugen variieren, schreibt die Bundeswehr in einer Mitteilung.

