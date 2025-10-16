Icon Menü
Nachtflüge über Süddeutschland: Eurofighter aus Neuburg steigen wieder auf

Neuburg

Neuburger Eurofighter starten wieder nachts – an diesen Tagen wird es laut

Das Luftwaffengeschwader in Neuburg übt mit den Eurofightern wieder nachts. An welchen Tagen es lauter werden kann.
    Die Eurofighter des Neuburger Luftwaffengeschwaders üben wieder nachts.
    Die Eurofighter des Neuburger Luftwaffengeschwaders üben wieder nachts. Foto: Wolfgang Diwisch (Archivbild)

    Im Rahmen der Pilotenausbildung führt das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg vermehrt Nachtflüge in Teilen Süddeutschlands durch. Hierbei werden wichtige fliegerische Qualifikationen, wie etwa Abfangmanöver, die Luftbetankung und die Anwendung von Nachtsichtgeräten geübt, schreibt die Bundeswehr. Die nächtlichen Flugbetriebszeiten am Flugplatz Neuburg-Zell, aber auch in den Übungslufträumen können dabei aufgrund von Wetterbedingungen, den speziell dafür freigegebenen Trainingslufträumen und der zeitlich begrenzten Verfügbarkeit von Tankflugzeugen variieren, heißt es.

    Neuburger Eurofighter üben wieder nachts

    Nachtflugbetrieb ist in der 43. und 44. Kalenderwoche, also ab 20. Oktober, von jeweils Montag bis Donnerstag vorgesehen. Bei Beschwerden und Fragen rund um den Flugbetrieb wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden. Die Bundeswehr bittet um Verständnis. (AZ)

