Nachts mit Taschenlampe: Vermeintlicher Einbrecher war gar keiner

Sonntagnacht war der Polizei Eichstätt eine verdächtige Person auf einer Baustelle in Eitensheim gemeldet worden. Gegen 22.15 Uhr soll die unbekannte Person mit einer Taschenlampe in einem Rohbau an der Jahnstraße unterwegs gewesen sein.

Ein Großaufgebot an Polizeikräften rückte wegen eines vermeintlichen Einbrechers nach Eitensheim aus

Ein Großaufgebot von Polizeikräften aus Eichstätt und Ingolstadt konnte vor Ort allerdings niemanden finden. Eine Rücksprache mit dem Bauträger ergab, dass sich dieser selbst zur Tatzeit mit einer Taschenlampe im Rohbau aufhielt. Grund waren letzte Messungen der Baustelle.