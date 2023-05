Lisa Klemp lüftet bei "Bauer sucht Frau International" ein Geheimnis

Zuletzt hat sie bei "Adam sucht Eva" blankgezogen, jetzt ist Lisa Klemp Kandidatin bei "Bauer sucht Frau International". In der Show lüftet sie ein Geheimnis.

Lisa Klemp hat im Fernsehen bereits alles gezeigt, was sie hat. 2021 war sie Kandidatin der RTL2-Show " Adam sucht Eva" und zog sich dafür vor einem Millionenpublikum komplett aus. Jetzt ist die Friseurin wieder in einem bekannten Show-Format zu sehen, dieses Mal aber mit Kleidung. Ab diesem Montag tritt Lisa Klemp als Kandidatin bei " Bauer sucht Frau International" bei RTL auf. Und schon in der ersten Folge teilt sie gegen ihre Mitkonkurrentin Sybille aus Bayern ordentlich aus.

Bauer sucht Frau International: Lisa Klemp war schon Kandidatin bei Adam sucht Eva

Klemp stammt aus Ense, eine Gemeinde am nördlichen Rand des Sauerlandes, im nordrhein-westfälischen Kreis Soest. Als Teilnehmerin von "Adam sucht Eva" bezeichnete sich die 31-Jährige selbst als "kleinen Paradiesvogel" mit einem ungewöhnlichen Hobby: Sie singt gerne Schlager. Ihr Traummann müsse "kein Supermodel" sein, sie aber optisch vom Hocker hauen. Bei "Adam sucht Eva" hat dies nicht geklappt. Sie verguckte sich zwar in den Boxer Denny Heidrich, wurde jedoch eifersüchtig, als dieser sich mit einer anderen Frau beschäftigte - so bekam Lisa Klemp einen Korb.

Lisa Klemp ist bei Bauer sucht Frau International Konkurrentin von Sybille aus Bayern

Auch in der aktuellen Staffel von "Bauer sucht Frau International" muss die 31-Jährige mit einer Nebenbuhlerin auskommen. Neben ihr möchte auch Sybille Dusse aus Bayern, genauer gesagt aus Neuburg an der Donau, das Herz des argentinischen Winzers Ezequiel erobern. Gleich beim ersten Treffen zwischen den beiden Frauen zeigt sich Lisa Klemp angriffslustig. Das fängt beim Outfit an: Rote Haare, knappe Hotpants und bauchfreies T-Shirt. Konkurrentin Sybille bezeichnet die 31-Jährige abwertend als "normal". "Ich denke schon, dass ich vielleicht bessere Karten habe, weil ich bin natürlich ein Fan von mir selber", ist Lisa optimistisch, in der Gunst von Ezequiel vorne zu liegen. Dieses Auftreten zeigt bei der elf Jahre älteren Sybille Dusse Wirkung. "Das ist schon eine Erscheinung", sagt diese über ihre selbstbewusste Konkurrentin.

Zuletzt fuhr Lisa Klemp ein weiteres Mal die Krallen aus. Sie zeigt sich in Hotpants und Plüsch-Sandalen und redet mit Ezequiel über "sexy" Dinge. Auch ein gemeinsames Kuscheln im Bett mit dem Winzer erhofft sich die 31-Jährige.

Zuvor bei "Adam sucht Eva": Jetzt berichtet Lisa von Leukämie

In der aktuellen Folge berichtet die 31-Jährige von einem persönlichen Schicksalsschlag. Mit vier Jahren sei bei ihr Leukämie, also Blutkrebs, festgestellt worden. Seitdem habe sie "einen Schalter umgelegt" und lebe jeden Tag, als wäre es ihr letzter. "Das hat mich sehr bewegt", gesteht Weinbauer Ezequiel. Überhaupt spürt er eine Verbindung zu Lisa. Deshalb entscheidet er sich schließlich für sie und gegen Sybille Dusse. (ands)

Lesen Sie dazu auch