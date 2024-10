Wie Neuburgs neue Jugendarbeiterin Akzente setzen möchte

Jugendliche und junge Erwachsene in Neuburg haben eine neue Ansprechpartnerin vor Ort. Nadine Deim ist seit Mai als Mobile Jugendarbeiterin tätig - eine Stelle, die es in dieser Form zuvor noch nicht gab. Die 22-Jährige hat ein Büro im Bürgerhaus Ostend bezogen, hat aber für Bewohnerinnen und Bewohner aller Stadtteile in Neuburg ein offenes Ohr, sofern sie zwischen zwölf und 26 Jahre alt sind.

Andreas Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberpfalz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eichstätt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis