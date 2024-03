Nahwärme-Baustelle in der Neuburger Innenstadt gestartet

An diesem Montag sind in der Neuburger Innenstadt die Nahwärme-Bauarbeiten gestartet. Für Anwohner in der Ostermannstraße hat die Stadt Parklösungen gefunden.

Die Nahwärme-Bauarbeiten in der Neuburger Innenstadt sind an diesem Montag gestartet. Laut Stadt verlief zum Baustellenstart "alles nach Plan". In einem ersten Abschnitt, der bis Ende März läuft, ist die Eybstraße von der Münchener Straße bis zur ersten Einfahrt in die Nibelungenstraße gesperrt.

Nahwärme-Baustelle in Neuburg: Eybstraße ist gesperrt

In der Folge müssen Verkehrsteilnehmer auch in der Münchener Straße mit Behinderungen leben (Foto). Die Umleitung stadtauswärts in Richtung Süden verläuft über die Münchener Straße sowie die Ostermannstraße, weshalb nun in der gesamten Ostermannstraße ein Parkverbot herrscht. Die Stadt hat den dortigen Anwohnern laut eigenen Angaben mehrere Ersatzparkflächen angeboten. (ands)

